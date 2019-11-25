Afyonkarahisar polisi uygulamalarına devam ediyor

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri huzur uygulamalarına devam ediyor.

Ekipler tarafından il merkezinde düzenli olarak devam eden asayiş uygulamaları kapsamında durumundan şüphelenilen şahısların üst aramaları ve GBT sorgulamaları yapılırken durdurulan araçlar didik didik arandı.

Denetimlerde çok sayıda pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca,bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulamaların aralıksız devam edeceği belirtildi.