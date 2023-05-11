Afyonkarahisar polisinden dev uyuşturucu hap operasyonu

Afyonkarahisar'da polis tarafından takibe alınan araçta 220 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri karayolunda öncü ve artçı olmak üzere iki aracın birlikte hareket ettiğini fark etti. Ardından gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler iki aracıda durdurdu. Araçlarda arama yapan ekipler bir aracın içerisinde 220 bin adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayın ardından

B.A., M.M.Y. ve E.A., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.