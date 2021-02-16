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Afyonkarahisar polisinden eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar polisi kent merkezinde düzenlediği operasyonla çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken 4 kişi gözaltına alındı.


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince sokak satıcılarına yönelik olarak Gazlıgöl caddesinde araç içerisinde ve Sahipata,Yarenler, Mareşal Fevzi Çakmak mahallelerinde yapılan ikamet aramalarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Düzenlenen operasyonlarda satışa hazır 2 pakette 2.14 gram esrar maddesi, 24 adet ecstasy hap, satışa hazır 7 pakette toplam 2.19 gram metamfetamin maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 815 TL para ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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