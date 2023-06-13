Afyonkarahisar polisinden ‘Huzur-3' denetimi

Afyonkarahisar'da polis tarafından ‘Huzur-3' uygulaması çerçevesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde kurallara uymayan 11 araç sürücüsüne 64 bin 887 TL cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde halkın yoğunlukta olduğu noktalarda 26 ekip 119 personelin katılımı ile Huzur-3 denetimi yapıldı. Denetime İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler başta olmak üzere çok sayıda ekip katıldı. Gerçekleştirilen denetimde 765 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapılırken, durdurulan 253 aracın ise evrak kontrolleri yapıldı.

Denetim sonrasında kurallara uymayan 11 araç sürücüsüne toplamda 64 bin 887 TL cezai işlem uygulanırken, kimlik belgesi ibraz edemeyen 2 Afganistan uyruklu şahıs Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Denetimde ayrıca yoklama kaçağı 2 şahıs hakkında ‘Askere Alma Kanunu' çerçevesinde işlem yapıldı.