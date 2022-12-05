İhlas Haber Ajansı

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Afyonkarahisar polisinden ‘şok' uygulama

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen ‘sok’ uygulamada durdurulan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile maksat dışı taşınan bıçak ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen ‘sok' uygulamada durdurulan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile maksat dışı taşınan bıçak ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi Bedesten Kavşağı'nda şok uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada durdurulan bir hafif ticari araçta arama yapan ekipler ruhsatsız tabanca ile mermiler ve 11 cm uzunluğundan maksat dışı taşındığı tespit edilen bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan S.Ö., isimli şahıs gözaltına alındı.

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