Afyonkarahisar protokolü bayramlaştı

Program Taş Medrese'de gerçekleşti. Her bayram geleneksel hale gelen, Afyonkarahisar protokolünü buluşturan bayramlaşma töreni tam katılımla yapıldı. Bayramlaşma törenine Afyonkarahisar Vali Vekili Ali Rıza Çalışır, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, il protokolü, askeri erkân, daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, iş adamları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende birlik ve beraberlik mesajları verilirken, deprem felaketi nedeni ile buruk bir kutlama yapıldı.

Törende Vali Vekili Ali Rıza Çalışır ve Afyonkarahisar Milletvekilleri de konuşma yaptı.