Afyonkarahisar protokolü TEKNOFEST ekibiyle bir araya geldi

Afyonkarahisar kent protokol üyeleri TEKNOFEST'e katılarak kenti elektrikli araçlar, roket takımları ve insansız hava araçları kategorilerinde başarı ile temsil ederek ödüllerle dönen takımlarda düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

TEKNOFEST'te kenti temsil eden ve ödülle dönen ZAFER, K.A.O.S. ve AKUFLYTECH takımlarının başarıları kentte sevinçle karşılandı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek programda yaptığı konuşmada TEKNOFEST'teki başarılarından dolayı öğrencilerin Afyonkarahisar'a sadece gurur değil aynı zamanda güven getirdiğini belirtti. Vali Çiçek, “Moral ve motivasyon getirdiniz. Bunu çok önemsiyorum. Afyonkarahisar kırsalı fazla olan bir il; hala gençlerimizin içinde ‘biz tarım ve hayvancılık yaparız, sadece fabrikalarda çalışırız, sadece üniversitede okur babamızın işinde çalışırız' diyen çok arkadaşımız var. Sizlerin bu başarısı, il valisi olarak benim elimi çok güçlendirdi. Belediye Başkanımızın, Rektörümüzün elini çok güçlendirdi. Gerçekten bize çok şey verdiniz. Uçak uçtuğunda gördüm muhteşemdi. Muhteşem bir şey yapılmış. Uçağı sürdüm. Frig Vega aracını sürdüm. Bunları sizin yapıyor olmanız, yarışma da görücüye çıkarmanız muhteşemdi. Sizlerden ricam, üniversite bitip memleketlerinize döndüğünüzde hayat meşgalesi içinde kaybolmayın ve bu gelişimci ruhunuzu devam ettirin” dedi.