Afyonkarahisar PTT Başmüdürü Örsdemir gazetecilerle kahvaltıda buluştu

Burada konuşan Örsdemir, PTT için dağıtıcıların önemli kişiler olduğunu belirterek; “Mahalleden bir aile oğluna kız isteyecekse öncede dağıtıcıya bir sorardı. Ben bunu açıkça söylüyorum. Çünkü o bölgeyi bilen ve insanlarla sıcak temas halinde olan dağıtıcılarımızdı” dedi.

Merkez Postane Binası'nda gerçekleştirilen kahvaltıda gazetecilere Afyonkarahisar'ın yöresel lezzeti ikram edildi. Kahvaltı sonra açıklamalarda bulunan PTT Başmüdürü Örsdemir, gazetecilere PTT'ye vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti. PTT olarak hizmet ağlarını sürekli geliştirerek en güzel şekilde vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiklerinin altını çizen Örsdemir; “Hizmet ağımızı sürekli genişletiyoruz. Geçtiğimiz günlerde 2 şubemizi hizmete aldık. Selçuklu ve Hoca Ahmet Yesevi buralarda Pttmatikleri şuan hizmet vermeye başladı. Şuan için belirlediğimiz noktalara Pttmatikleri kurmaya devam edeceğiz. Yakın zamanda planladığımız bir noktamız daha var oraya şubemizi açıp vatandaşlarımıza en güzel hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi.

PTT'de görev yapan dağıtıcıların kurum için büyük önem olduğunun altını çizen Örsdemir şöyle devam etti;

“Kurumumuza yapılan eleştiriler ve güzel yansımalar bizim için her zaman yol gösterici oluyor. Biz daha önceden de anlattığımız gibi PTT'nin dağıtıcısı en güvenilir ve emin insanlardan birisidir. Ben bunu altını çizerek vurgulamak istiyorum. Evveliyatında yani bu kadar sanayileşme olmadan önce mahalleden bir aile oğluna kız isteyecekse öncede dağıtıcıya bir sorardı. Ben bunu açıkça söylüyorum. Çünkü o bölgeyi bilen, inşaları tanıyanlar ve insanlarla sıcak temas halinde olan dağıtıcılarımızdı.”