Afyonkarahisar Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Veysel Gök:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bazı illerde Tanzim Satış Noktalarının hizmet vermeye başlamasıyla birlikte Afyonkarahisar'da pazarcı esnafı tanzim satış yerlerine ilişkin bir düzenleme yapılmasını istedi. Afyonkarahisar Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Veysel Gök, “Bizim pazarcı esnafımız 500 kişi, 1 haftada sadece 200 bin müşterimiz var. Bizim için amaç müşterilerimizin daha fazla memnun olması. Bütün çalışmalarımızı da zaten bu noktada yapıyoruz. Lakin bakkal, manav, pazarcı bulunduğu muhitin polisidir, güvencesidir. Her zaman bu 200 bin kişiyle bu 500 kişi bir, beraber ve kardeştir. Burada denetimler olsu, daha da artsın veya tanzim satışları varsa olsun. Bu fırsatçılık, rantçılık eğer pazarlardaysa pazarlarda olsun, eğer ki marketlerdeyse bu tanzim satışlar marketlerde olsun. Elbette ki halkımız her zaman en iyisine, en güzeline layıktır ve devletimizin de gereğini yapacağına inanıyoruz” dedi.

“KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e çekilsin”

Market zincirlerinde uygulanan yüzde 1 KDV oranının pazarcılar içinde uygulanması gerektiğini belirten Gök, “Biz her zaman devletimizin yanındayız ve her zamanda yanında olacağız. Bizim devletimizden istediğimiz şu; bizim zincir marketlerle aynı seviyeye çekilmemiz. Onlar bir malı alırken yüzde 1 KDV biz malı yüzde 8 KDV ödeyerek alıyoruz. Bunun bizimde yüzde 8'den yüzde 1'e çekilmesini istiyoruz. Bur daha böyle bir durum yaşanmaması için üreticilerimize, çiftçilerimize sonra pazarcılarımıza teşvikler verilmesini istiyoruz” dedi.