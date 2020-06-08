Afyonkarahisar Spor Kompleksi kamp sezonuna hazır

Türkiye'nin en büyük komplekslerinden biri olan Afyonkarahisar Spor Kompleksi; her yıl olduğu gibi bu yıl da Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve yurt dışından gelen takımların kamp merkezi olacak.

Spor Kompleksi'nin hizmete girmesi ve mevcut termal otellerle birlikte termal- spor turizminde büyük bir atılım yapan Afyonkarahisar, özellikle yaz kampı dönemlerinde birçok futbol kulübünün tercih ettiği il oldu. Afyonkarahisar'ın doğasıyla, tesisleriyle, serin havasıyla, sporcu beslenmesiyle üst düzey kent olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, güzel bir kamp sezonu geçirmek isteyen takımları Afyonkarahisar'a davet etti.

Birçok futbol takımının kentte kamp yapmak için müracaatta bulunduğunu aktaran Başkan Zeybek, takımların şehre olan ilgisinin her yıl arttığına dikkat çekti. Gerek yerli gerekse yabancı takımların Afyonkarahisar'dan memnun ayrıldığını ifade eden Başkan Zeybek, zaferin termalin, mermerin ve gıdanın başkenti olan Afyonkarahisar'ın spor turizminin de başkenti olma yolunda ilerlediğini kaydetti. Zeybek, Afyonkarahisar'ın düşük nem oranıyla spor müsabakaları için ideal bir iklime sahip olduğunu söyleyerek tüm takımlara “Sporun merkezine davetlisiniz” dedi.