Afyonkarahisar tarihi Kasaplar Çarşısı 42 yıldır restore edilmeyi bekliyor

İstanbul'un et ihtiyacının 4'te 3'nün karşılandığı Afyonkarahisar tarihi Kasaplar Çarşısı bugünlerde can çekişiyor. Uzun yıllardın restore edilmesi konuşulan çarşıda dükkânlar bir bir boşaldı ve şuanda sadece birkaç esnaf faaliyet gösteriyor. Esnaf 42 yıldır restore edilmesi konuşulan çarşıdan umudunu kestiğini belirtti.

Afyonkarahisar tarihi Kasaplar Çarşısı esnafı yaklaşık yarım asırdır restore edilmeyi bekliyor. Uzun yıllardır dökülmeye başlayan Kasaplar Çarşısı'nda bir zamanlar iğne atsan yere düşmüyordu. Küçük küçük dükkânların bulunduğu çarşıda dükkân sahiplerinin bir araya gelememesi ve yerel yönetimlerin konuya el atmaması nedeniyle restorasyonu rafa kaldırıldı. Son demlerini yaşayan Tarihi Kasaplar Çarşısı'nda yüzlerce kasap esnafından sadece 3-5 dükkân kaldığı gözlenirken onlarda sucuk ve sakatat satarak ayakta kalmaya çalışıyor. Kendilerine sahip çıkılmasını isteyen esnaflar harabeye dönen çarşının biran önce restore edilmesini istiyor.

Kasaplar Çarşısı'nda yıllardır esnaflık yapan Adalet İnanır, “Hiç ilgilenen yok, kendi kaderiyle baş başa kaldı bu çarşı. Restorasyon istiyoruz ama olmuyor. Çarşıda işler bitik bitik. Burada kimsenin işi iyi değil. Akşama kadar bekliyor esnaf emekli olduğu için ikindin kapatıp gidiyor” diye konuştu.

“42 senedir yenilenecek”

Çarşıda 40 yıldır esnaflık yapan Mustafa Dursun ise, “50 yaşındayım, 42 senedir yenilenecek. Bizim burası şahıs yeri, buralar yenilenmez. 5 metre dükkân var burada, 3 metre dükkân var burada, birleştiremediler. Birleşmediği için de buralar yenilenmez. Türbe gibi burayı falanda restore ederse ancak o zaman olur. Biz köylüyü şehirden kovduk. Köylü buraya gelmedikten sonra bu çarşı bitti” dedi.

“Eskiden iğne atsan yere düşmezdi”

Dükkânların boş kaldığını belirten Ramazan Kocabıyık ise, “Burası restore edilsin daha iyi olur. Müşteri gelir, kocaman çarşı boş. Dükkânlar boş, eskiden böyle miydi? Eskiden iğne atsan yere düşmezdi. Benim çocukluğum burada geçti. Eski tadı yok. Keşke temizlensin, biz de isteriz” dedi.