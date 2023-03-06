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Afyonkarahisar UMKE ekipleri afet bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Afyonkarahisar’dan afet bölgesine giden UMKE ekipleri sağlık alanındaki çalışmalarına devam ediyor.

Afyonkarahisar'dan afet bölgesine giden UMKE ekipleri sağlık alanındaki çalışmalarına devam ediyor.


Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan UMKE ekipleri dönüşümlü olarak gittikleri afet bölgesindeki kentlerde çalışmalarına devam ediyor. Afyonkarahisar UMKE'nin sosyal medya hesabından çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada ise “UMKE ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra köy ziyaretleriyle yerinden müdahale, kronik hastalarımızın takibi ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarını karşılıyor” ifadelerine yer verildi.

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