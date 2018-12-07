Afyonkarahisar Valiliği "Ayazimi kilisesinde bir patlama olayı yok"

Afyonkarahisar Valiliği “Dinamitle Vandallık” başlığı ile yayınlanan Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi sınırları içerisinde yer alan Frigya Vadisinde bulunan binlerce yıllık geçmişe sahip Ayazini Kilise'sinin defineciler tarafından dinamitlerle zarar verildiğine dair çıkan haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu kaya kilisesinde herhangi bir patlatma olayının meydana gelmediği bildirildi.

Yapılan açıklamada, Ayazini Kilise'sinin defineciler tarafından dinamitlerle zarar verildiğine dair çıkan habere ilişkin Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdürlüğü uzmanlarınca gerekli inceleme yapıldığı bildirildi. Kilisede herhangi bir patlamanın meydana gelmediğinin belirtildiği açıklamada, “Olaya konu olan oyma kilise Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 10 Nisan 1982 tarihli ve A-3434 sayılı kararı ile Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalmaktadır. Söz konusu sit alanı kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda 2.38 kilometre uzunluğunda ve kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda 1.63 kilometre genişliğindedir. Yapılan incelemelerde; söz konusu kaya kilisesinde herhangi bir patlatma olayının meydana gelmediği tespit edilmiştir. Habere konu olan görsellerde görülen kaya kopması olayı ise 2017 yılının Mart ayında meydana gelmiş doğal bir kaya kopması olup bu olayda herhangi bir insan tesiri bulunmamaktadır. Afyonkarahisar ilinde 2018 yılı içinde 52 adet kaçak kazı olayı ile ilgili olarak işlem yapılmıştır. Bunun dışında güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda ele geçen kültür varlıklarıyla ilgili olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 28 adet rapor düzenlenmiştir. Söz konusu bölgede kaçak kazı çalışmalarının önlenmesi kapsamında 28 Kasım 2018 tarihinde Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesi Göynüş Vadisi 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapılacağı bilgisi alınması üzerine güvenlik güçlerimizce icra edilen operasyon sonucu 5 şüpheli şahıs el yapımı patlayıcıları patlatmakta kullanılan ve fünye yerine geçen 36 adet rezistans, 1 adet gaz maskesi, 1 adet av tüfeği, 1 adet şarjlı matkap, 1 adet tarihi ok ucu ve kazı malzemeleri ile birlikte yakalanmış olup, ele geçen malzemelerle birlikte 5 şüpheli adli makamlara sevk edilmiştir. Ayrıca İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce tarihi sit alanlarında meydana gelen 6 olaya müdahale edilmiş, bu olaylarda yakalanan 16 şüpheli adli makamlara sevk edilmiştir. Habere konu olan bölgede güvenlik güçlerimiz sürekli olarak devriye görevini yerine getirdiği gibi, drone ile havadan takibe devam edilmektedir. Ayrıca Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Orman Muhafaza memurlarının yanı sıra İşkur TYP çalışma programı kapsamında görevliler ile Müze Müdürlüğüne bağlı ekiplerde bölgede bu tür izinsiz kazı olaylarının önlenmesi maksadıyla bölgede kontrollere devam edilmektedir” denildi.