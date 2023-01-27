Afyonkarahisar Valiliği uyardı

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamada: “26 Ocak Cuma gününden itibaren bölgemizde rüzgarın kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden vatandaşlarımızın ağaç-direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve baca zehirlenmelerine karşı dikkatli olması gerekmektedir. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.