Afyonkarahisar Valiliğinden eğitim uçağı kazasıyla ilgili ikinci açıklama

Afyonkarahisar'da 2 pilotun yaralandığı eğitim uçağı kazasıyla ilgili Valilik tarafından ikinci açıklama yapıldı. Açıklamada, uçağın zorunlu iniş yaptığı ve kuyruk kısmında parçalanma olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliği, Ü.P.K. (27) adlı kadın pilot ile Y.E.B. (19) adlı pilotun yaralandığı eğitim uçağı kazasıyla ilgili ikinci açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı uçuş esnasında zorunlu iniş yapmıştır. Herhangi can kaybının olmadığı kazada, maddi hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın sağlık durumları iyi olup, ayakta tedavileri sürdürülmektedir.”

Öte yandan, uçağın kuyruk kısmında parçalanma olduğu öğrenilirken, savcılık ve jandarma tarafından başlatılan incelemenin tamamlandığı kaydedildi.