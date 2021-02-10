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Afyonkarahisar Valiliğinden mutasyonlu virüs açıklaması

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereğince mutasyonlu korona virüs vakalarının tespit edilmesi halinde durumu kötü olanların hastanelerde, durumu iyi olanların ise Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında izole edileceği belirtildi.


Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda, mutasyonlu virüs ile enfekte olduğu tespit edilen veya şüpheli olması sebebiyle mutasyonlu virüs test sonucu beklenen kişilerin genel durumları kötü ve müdahaleye ihtiyacı var ise Devlet Hastanesinde, genel durumları iyi ise izole KYK yurtlarında izole edilmesine karar verildi. Toplantıda ayrıca mutasyonlu virüs ile temaslı olanlardan belirli aralıklarla numune alınacağı ve alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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