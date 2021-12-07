Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek hukuk öğrencileri ile söyleşi yaptı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde genç hukukçularla ‘Geleceğe Dair' adlı söyleşi etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, mesleki deneyimlerini paylaşarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek söyleşide deneyimlerini paylaşarak, öğrencilere meslek hakkında bilgi verdi. Kafkas göçmeni bir ailenin çocuğu olduğunu ifade eden Çiçek, “21 yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak. Belki hala da içim sızlar. Geçen sene Manastıra gittim 80 yıl önce olsa belki de Manastıra vali gelecektik. Belki de Selanik'e Atatürk'ün memleketine vali olacaktık veya Musul Kerkük'e vali olacaktık. Belki de hukuk fakültesinden mezun olan arkadaşlarımız buralara savcı, hakim olarak atanacaktı diye hayallerle büyüdük. Çünkü vatan kaybetmiş olmanın sıkıntısı var. Belki bir daha o bölgelere gideriz diye düşündüm. Dinlediğimiz ozan türküleri, gelenekler bizi hep mesleğe doğru itti. Mesleğe girdiğimde de mülakat oluyoruz. Niçin kaymakam olmak istiyorsun diye soruyorlar. Klasik bir soru. Çocukluğumdan beri bunu hayal ediyordum. Mülakat heyetinin en kızdığı şey. Ben de ilk mülakat yaptığımda gıcık oluyordum bu cevaba. Ama doğrusu bu; çocukluğumdan beri kaymakam olmak istiyordum. Bunu söylediğim andan itibaren hikaye gibi geliyor. Kaymakam olduktan sonra sürekli duyduğum ve çok etkilendiğim bir cümle vardı. Bin yıllık devlet geleneği olan devletiz cümlesini siz de sürekli duyuyorsunuz. Ben bunun tam olarak ne anlama geldiğini kendi adıma anlamazdım. 24 yaşında Trabzon Düzköy ilçesine kaymakam olarak atandığım gün yaşadıklarımla bunun ne anlama geldiğini kendi içimde içselleştirdim” diye konuştu.

Allah razı olsun cümlesi tüm parasal değerlerin üstündedir

Makro hayalleri olan öğrencilere kaymakamlık mesleğini seçmeleri gerektiğini söyleyen Vali Çiçek, “24 yaşında babalarımızın araba vermediği babalarımızın il dışına tek başına göndermeye cesaret edemediği yaşta devlet size bir ilçeyi teslim ediyor. İlçenin namusunu ve ırzını size emanet ediyor. Makam arabasından, lojmanlarından bütün ilçelerdeki araçları size veriyor. Böyle meslek 23-24 yaşlarında başka yerde yok ama makro hayalleriniz varsa. Eğer ben gençliğimi küçük yerlerde tiyatro ve sinema olmadan geçiremem diyorsanız mülki idare mesleğini düşünmeyin. Çünkü ben 24 yaşında 2 bin nüfuslu küçük bir ilçeye atandım. Gerçekten bir acıyı, bir sancıyı, bir sızıyı söndürebileceğimizi düşünüyorsanız mülki idare amirliğini seçin. Ben ‘Allah razı olsun' cümlesinin bütün parasal değerlerin üstünde olduğuna inandığım için kaymakamlık mesleğini seçtim. Ancak ben büyük şehirde rahat, mutlu bir hayat yaşamak istiyorum; adaleti orada sağlamak istiyorum ve şehir içinde adaletle mücadele etmek istiyorum diyorsanız, bu da çok güzel bir tercih” ifadelerini kullandı.

Erenlerde 24 saat güvenliği oluşturmaya çalıştık

Afyonkarahisar'da Vali olduktan sonra öğrencilerin huzurlu bir şekilde okul hayatına devam etmesi için Erenler'de yapılan çalışmalardan bahseden Çiçek, şöyle devam etti: “Afyonkarahisar'a geldiğim 1,5 yıl içerisinde hiç durmadan çalışmaya çalışıyorum. Üniversite ilgili Rektörümüzle görüştüğümüzde bana ‘Sayın Valim, Erenler'de kız öğrencilerimizin akşamları huzur içerisinde yürüyebileceği alan haline getiremez misiniz' talebini iletti. Yine birçok öğrencimizin sosyal medyadan mesajları ve talepleri oldu. Erenler'de yaşadığınız yeri karakol, kamera sistemleri, yunus polisleri yani 24 saat güvenliği oluşturmaya çalıştık. Hepsi bizim işimiz. Bir öğrencimizin gezerken yaşadığı en ufak tereddüt bile bizi perişan eder. Çünkü devlet beni burada herkesin huzur ve güven içerisinde yaşamasının kefili sensin diye buraya yollamış.”

Söyleşi, soru cevabın ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.