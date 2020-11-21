Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kısıtlama kararları ile ilgili İHA'ya konuştu:

Dolayısı ile buralarda çok bulaş riski vardı. Bu yüzden artık keyfimizin zamanı değil. Kısıtlama kararını genelgeye uygun bir şekilde harfiyen uygulayacağız” dedi.

Vali Çiçek, akşam 20.00 itibari ile uygulanmaya başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Kısıtlama kararlarının harfiyen uygulanacağını ifade eden Vali Çiçek, özellikle insanların bulaş riski yüksek yerlerden bu sayede korunacağını anımsattı. Vali Çiçek, “Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da vali yardımcımız başkanlığından titiz bir çalışma yapıldı. Bu kapsamında yerleşim yerleri dışında yola cephe olmaya dinlenme tesisleri de kapanacak yani sadece paket servis yapacaklar. Nöbetçi akaryakıt istasyonlarını akşamları için belirledik. Diğer akaryakıt istasyonları ise yani nöbetçilerin dışındakiler kapalı olacak. Kısıtlama kararını genelgeye uygun bir şekilde uygulayacağız. Kış mevsiminin gelmesi ile insanlar özellikle kent merkezindeki kafeteryalara çok dolmaya başlamıştı, haklı olarak hava soğuk olduğu için. Dolayısı ile buralarda çok bulaş riski vardı. Bu yüzden artık keyfimizin zamanı değil. Şuan da hükümetimiz, yerel yönetimler hepimizi seferber olmuş durumdayız. Biz de harfiyen buna uymak durumundayız ve uyacağız inşallah” diye konuştu.

Vali Çiçek ayrıca kısıtlamada kimsenin mağdur olmaması için kentte gerekli önemlerinde alındığını sözlerine ekledi.