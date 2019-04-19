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Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'dan Dinar Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçiminde Dinar Belediye Başkanı seçilen ve görevine başlayan Belediye Başkanı Nihat Sarı'yı makamında ziyaret etti. Vali Tutulmaz'ı Dinar Belediye Bandosu ile karşılayan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Sarı, Vali Mustafa Tutulmaz'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.


Vali Mustafa Tutulmaz ise Belediye Başkanı Nihat Sarı'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak kendisini tebrik etti.


Ziyaret sonunda Vali Tutulmaz Dinar Belediye Bandosu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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