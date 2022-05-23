İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı adım adım ilçeleri ziyaret ediyor

Göreve gelir gelmez ilçe ziyaretlerine hız veren Afyonkarahisar Valisi Doç.

Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, sırasıyla Evciler, Dazkırı, Başmakçı, Dinar, İscehisar, Bayat ve Emirdağ ilçelerini ziyaret ederek, ilçelerin genel durumunu yerinde öğrendi.


İlk ziyaretini Evciler Kaymakamlığına yapan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Kaymakam Burak Gürbüz'den ilçenin ekonomi, tarih, kültür, sağlık ve eğitim alanlarında genel durumuna dair bilgi aldı. Vali Yiğitbaşı birim amirlerinden de çalışmalarına ilişkin brifing aldı.



Çikolata yapımını deneyimledi


Ardından Evciler Kadın Kültür Kooperatifini ziyaret eden Vali Yiğitbaşı, hünerli kadınların el emeği eşsiz lezzeti İncila çikolatasının üretim aşamaları hakkında bilgiler aldı. Kooperatif üyesi kadınlarla da görüşen ve çikolata yapan Vali Yiğitbaşı, kadınları tebrik etti.



Büyülenmemek elde değil


Başmakçı ilçesi ziyareti sırasında haşhaş tarlalarını da ziyaret etme fırsatı bulan ve manzaraya kayıtsız kalmayan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, haşhaş çiçekleri ile fotoğraf çektirdi. Vali Yiğitbaşı sosyal medya hesabından şu sözlerle düşüncelerini paylaştı:


“Hiç haşhaş çiçeği görmediyseniz, güzel şehrimizin simgesi haşhaşlar çiçek açtı. Türkiye'nin Yumurta Borsası, gül ve kuş cenneti Başmakçı İlçemizi ziyaretimde haşhaş tarlalarını görme fırsatı buldum. Manzara karşısında büyülenmemek elde değil.”

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.