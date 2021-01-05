İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afyonkarahisar yağmurlu bir havaya uyandı

Afyonkarahisar’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.


Afyonkarahisar bugün yağışlı bir havaya uyandı. Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü dün dün yaptığı açıklamada vatandaşları sağanak yağışa karşı uyarmıştı. Sabah saatleri itibariyle başlayan sağanak 11.30 kadar devam etti. Geçen yılda yağışların az olması ve ülkenin tüm bölgelerinin kuraklıkla karşı karşıya kaldığı şu günlerde yağmurun yapmasını vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken bazıları da şemsiyelerini açarak yollarına devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.