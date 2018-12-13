Afyonkarahisar yeni 'Ezop Masalları'nı arıyor

Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel değerlerini yeni nesillere aktarmak adına Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Masallarla Afyonkarahisar" yarışması düzenleniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, yarışmanın amacını ve hedef kitlesi hakkında bilgi verdi. Kentin kültürel değerlerinin masallarda yaşatılmasını sağlayacaklarını kaydeden Tanır, "Masallar, çocuklarımızın ufkunu genişleten bir özelliğe sahiptir. Ufku geniş çocukların da gelecekte çok güzel işler yapacağını düşünüyoruz. Bu yarışma ile çocukların hayal dünyasına ulaşmayı hedefliyoruz. Yarışma kapsamında 7 Aralık itibari ile eserleri kabul etmeye başladık. 15 yaşından büyük herkes katılabilir. İsteyen birden fazla eserle katılabilecek. Eserler müdürlüğümüze elden veya internet sitemiz üzerinden ulaştırılacak. 4 Mart'a kadar başvuruları kabul edeceğiz. Nisan ayında seçici kurul tarafından sonuçlandırılacak. Eserlerde Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel yerlerinin, geleneksel el sanatlarımızın kullanılmasını istiyoruz. Böylece kültürümüzün de yaşatılmasını sağlayacağız” dedi.

Bazı kaynaklara göre, dünyaca ünlü Ezop Masalları'nın kahramanının Emirdağ ilçesinde bulunan Amorium Antik Kenti'nde yaşadığını belirten Tanır, "Ezop, 620'li yıllarda Amorium'da yaşamıştır. Afyonkarahisar'da böyle bir masal yarışmasının yapılmasını anlamlı buluyoruz. 'Bir masal da sen yaz' diyerek, herkesi yeni Ezop Masalları yazmaya çağırıyoruz" diye konuştu.