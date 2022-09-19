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Afyonkarahisar yeni haftaya serin bir havayla başladı

Afyonkarahisar’da uzun zamandır devam eden sıcak hava bu gün itibari ile yerini serin ve parçalı bulutlu bir havaya bıraktı.

Afyonkarahisar'da uzun zamandır devam eden sıcak hava bu gün itibari ile yerini serin ve parçalı bulutlu bir havaya bıraktı.


Meteorolojiden edilen bilgilerde, kentte hava sıcaklıkları 13 derecelere kadar düştü. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğunun haftanın ilk gününde sıcaklıkların gündüz 25 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor. Geceleri ise sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş olacağı tahmin edilirken, bu değerlerle kentte sonbahar mevsimi iyiden iyiye kendisini hissettirmeye başladı.

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