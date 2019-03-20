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Afyonkarahisar Yöresel Yemek Yarışması düzenlenecek

Afyonkarahisar Belediyesi ile Kent Konseyi işbirliğiyle geleneksel hale gelen yemek yarışması 22 Mart Cuma günü yapılacak.


Türk mutfağının ayrılmaz bir parçası olan Afyonkarahisar lezzetleri bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek yarışmayla tanıtılacak. Geleneksel hale gelen yarışma saat 14.00'de Karayolları Parkı'nda geçekleştirilecek. Yarışma için yaklaşık 100'e yakın başvuru olurken, yöresel hamur işi, yöresel ana yemek ve yöresel tatlı kategorilerinde yapılacak yarışmada, birincilere 800 TL, ikincilere 600 TL, üçüncülere 400 TL ve her dalda jüri özel ödülü 250 TL para ödülü verilecek.

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