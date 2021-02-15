İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afyonkarahisar'a beklenen kar yağışı geldi

Afyonkarahisar sabah erken saatlerde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası beyaza bürünürken, yapılan meteorolojik tahminlere göre ise yağış sonrası kar kalınlığının 15 santimetre olması bekleniyor.


Kentte sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından kent adeta beyaz bir örtü ile kaplandı. Kar yağışı özellikle sürücü ve yayaların zor anlar yaşamasına neden oldu. Yağış kazaları da beraberinde getirirken çok sayıda maddi ve yaralanmalı kaza meydana geldi. Kar yağışı ile birlikte kentte hava sıcaklıkları da azalırken kentte sıcaklık ‘0' dereceye kadar düştü.


Yağışın ardından meteorolojiden özellikle akşam saatlerinde itibaren don uyarısında da bulunularak, sürücüler ile birlikte vatandaşların dikkatli olmaları istendi.


Yağış sonrası kent genelinde belediye ve karayolları ekipleri de seferber oldu. Ekipler ana arterler başta olmak üzere yolların açık kalması için kar küreme ve temizlik çalışması yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.