İhlas Haber Ajansı

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Afyonkarahisar'a beklenen yağış geldi

Afyonkarahisar’da uzun bir süredir yaşanan kuraklığın ardından beklenen yağış başladı.

Afyonkarahisar'da uzun bir süredir yaşanan kuraklığın ardından beklenen yağış başladı.


Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yağışı gün ortasına kadar aralıklarla devam etti. Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre ise yağışlı havanın önümüzdeki hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor. Ayrıca yapılan tahminlere hava sıcaklıklarının ise eksi 3 ile 10 derece arasında olması tahmin ediliyor.

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