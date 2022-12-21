Afyonkarahisar'a ödülle döndüler

Ankara'da gerçekleştirilen 'Türkiye'nin sihirli elleri Türkiye Yarışıyor' yarışmasına katılan Afyonkarahisarlı berber ve kuaförler kazandıkları ödüllerle meslektaşlarını gururlandırdı.

Yarışma, Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezinde yapıldı. Yarışmada, berber ve kuaförler, erkek kesim, salon topuzu, türban tasarım, makyaj ve kaş tasarım dallarında olmak üzere 120 kişi yarıştı. Yarışmaya Afyonkarahisar berber ve kuaför esnaflarından da katılım oldu. Afyonkarahisar'ı temsil eden Murat Sivrihisar, Ali Ardıç, ve İhsan Uygur birbirinden güzel saç ve makyaj tasarımı yaparak çeşitli dallarda ödüle layık görüldü.

Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Esnaf Sanatkarlar Oda Başkanı Suat Uygur dereceye giren üyelerini ziyaret ederek, plaket ve madalyalarını takdim etti.