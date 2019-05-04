Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının havan saldırısı sonucu şehit olan 3 askerden birinin Afyonkarahisarlı piyade sözleşmeli er Servet Akkuş olduğu öğrenildi.
Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının havan saldırısı sonucu şehit olan 3 askerden birinin Afyonkarahisarlı piyade sözleşmeli er Servet Akkuş olduğu öğrenildi.
Yaşanan acı olay, şehit askerin ailesine yaşadıkları İscehisar ilçesine bağlı Çalışırlar köyünde büyük üzüntü yaşattı. İlçe Kaymakamlığı ve Jandarma Komutanlığı'ndan yetkililerin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri köye ulaşarak acı haberi Akkuş ailesine iletti. Şehit Piyade Er Servet Akkuş'un 2 yıl önce göreve başladığı bildirildi.