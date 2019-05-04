İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının havan saldırısı sonucu şehit olan 3 askerden birinin Afyonkarahisarlı piyade sözleşmeli er Servet Akkuş olduğu öğrenildi.

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının havan saldırısı sonucu şehit olan 3 askerden birinin Afyonkarahisarlı piyade sözleşmeli er Servet Akkuş olduğu öğrenildi.


Yaşanan acı olay, şehit askerin ailesine yaşadıkları İscehisar ilçesine bağlı Çalışırlar köyünde büyük üzüntü yaşattı. İlçe Kaymakamlığı ve Jandarma Komutanlığı'ndan yetkililerin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri köye ulaşarak acı haberi Akkuş ailesine iletti. Şehit Piyade Er Servet Akkuş'un 2 yıl önce göreve başladığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.