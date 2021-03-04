Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşmesi sonucu şehit olan 11 askerden Astsubay Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki baba evi yasa büründü. Şehit Karadirek'in yaklaşık bir buçuk yıl önce evlendiği ve 3 aylık bir oğlu olduğu öğrenildi

Bingöl'den, Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere 13.35'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı AS 532 Cougar tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Kazada şehit askerlerden Afyonkarahisarlı Şükrü Karadirek'in Uydukent semtindeki baba evine ateş düştü. Şehidin acı haberini asker ve sivillerden oluşan heyet, anne Şerife, baba İbrahim ve şehidin eşi Elif Karadirek'e verdi. Şehit haberinin gelmesinin ardından şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit evine ayrıca yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı 112 ambulansı da gönderildi.

Oğlunun 40'nın çıktığını sevinçle duyurdu

Şehit Karadirek'in eşi Elif Karadirek ile yaklaşık 1,5 yıl önce evlendiği ve yaklaşık 3 ay önce baba olduğu öğrenildi. Oğlunun 40'nın çıktığını ise şehit Karadirek'in sosyal medyadan büyük bir sevinçle paylaştığı gözlendi. Şehidin cenaze töreninin yer ve zamanının yarın belli olacağı öğrenildi.