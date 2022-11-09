Afyonkarahisar'a yeni atanan İl Milli Eğitim Müdürü ilk günden derslere girdi

Afyonkarahisar'a yeni atanan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, ilk mesai gününde Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nu ziyaret etti.

Sünnetci, Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nu ziyaret ederek okulda yapılan çalışmalar ve projeler hakkında okul idarecilerimizden bilgi aldı. Sünnetci, daha sonra öğretmenlerle tanışarak sohbet etti. Öğrencilerin derslerine katılan Sünnetci, birinci sınıf öğrencilerinin okuma yazma etkinliklerine katılarak heyecanlarına ortak olarak özel eğitim alt sınıfını ziyaret edip yaptıkları faaliyetlere eşlik etti.