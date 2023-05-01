Afyonkarahisar'da 1 Mayıs kutlandı

Afyonkarahisar'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gerçekleştirilen basın açıklaması ile kutlandı.

Kentte 1 Mayıs kutlamaları kapsamında sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler bir araya geldi. Zafer Meydanı'nda toplanan grup üyeleri ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlar ile taleplerini dile getirdiler. Polis tarafından geniş güvenlik önlemi alınan kutlama grup üyelerinin çalınan şarkılar eşliğinde halay çekmeleri ile sona erdi.

Kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.