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Afyonkarahisar'da 1 milyondan fazla maske ücretsiz dağıtıldı

Afyonkarahisar Valiliği, bu zamana kadar il genelindeki tüm eczanelerden vatandaşa dağıtılan maske sayısını 1 milyon 183 bin olduğunu açıkladı.


Afyonkarahisar Valiliği Covid-19 salgınıyla ilgili mücadele kapsamında Afyonkarahisar'da ücretsiz binlerce maske dağıtıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, il merkezinde bulunan eczanelerin yanı sıra işlek cadde ve sokaklarda da maske dağıtıldığı belirtildi. Bugüne kadar 1 milyon 183 bin adet ücretsiz maske dağıtımının yapıldığını belirtilen açıklamada, maske dağıtımına ücretsiz olarak eczanelerde devam edildiği kaydedildi.

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