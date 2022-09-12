Afyonkarahisar'da 10 bin 972 öğretmen ve 147 bin 241 öğrenci ile ders başı yaptı

Afyonkarahisar'da 841 okul 8 bin 281 derslikte, 10 bin 972 öğretmen ve 147 bin 241 öğrenci ile ders başı yaptı.

Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin heyecanına ortak oldu. İlköğretim Haftası Kutlama programı çerçevesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış programı Vali Yiğitbaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, il müdürleri, öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla Atatürk İlkokulu'nda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın konuştu. Tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılarla dolu iyi bir yıl geçirmelerini diledi.

“Okul sayılarımız, derslik sayılarımız, okullaşma oranlarımız da önemli ilerlemeler kaydedildi”

Daha sonra konuşan Vali Yiğitbaşı, Türkiye'de eğitimde geçmişten günümüzde önemli mesafeler kat edildiğini kaydederek, “2022-2023 eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun. 841 okulumuzda 8281 derslikte, 10.972 öğretmen ve 147 bin 241 öğrenci ile bugün 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Ülkemizin en önemli meselesi olarak eğitimi görüyoruz. İnsan doğduğu andan itibaren öğrenmekte ve öğrendiklerini bir ömür boyu hayatına yansıtmaktadır. Hatta kendi hayatı dışında en yakınlarının çocuklarının hayatına da o etkileri yansıtabilmektedir. Gerek bilgi gerek insani ve millî değerler açısından eğitim olmazsa olmazımızdır. İşte bu nedenle bizler ülkemizin en önemli meselesi olarak eğitim ve öğretimi görmekte, bu alanda kalitenin artması için azami gayret göstermekteyiz. Türkiye, eğitimde geçmişten bugüne önemli mesafe kat etti. Okul sayılarımız, derslik sayılarımız, okullaşma oranlarımız, eğitimde fırsat eşitliği gibi birçok farklı alanda geçmişten bugüne kadar önemli ilerlemeler kaydedildi. Daha iyi bir eğitim, daha modern eğitim yuvaları, iyi yetişmiş eğitimcileri bu ülkeye kazandırmak için devletimiz tüm imkânlarını seferber etmektedir” diye konuştu.

“Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak en temel güç eğitimli, nitelikli insan gücüdür”

İnsanlığın bugüne dek geçirdiği süreçten ve yaşanan tarihi gelişmelerden çıkarabilecek en büyük dersin, tüm dünya milletleri için en önemli servetin sahip oldukları iyi yetişmiş insan kaynağı olduğunu belirten Vali Yiğitbaşı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kalkınma ve ilerleme yolunda Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak en temel güç eğitimli, nitelikli insan gücüdür. Öğretmenlimiz, kıymetli fedakâr velilerimiz, iyi eğitimli ve nitelikli insan gücünü ülkemize kazandıracaklar. Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin iyi bir eğitim alması, kaliteli bir mesleki eğitimin yanı sıra gelişmeye ve araştırmaya açık bir bakış açısına sahip olabilmeleri, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi için hepimizin ortak gayesidir.”

Öğretmenler odasında öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Yiğitbaşı, yeni eğitim öğretim dönemine dair öğretmenlerle bir süre sohbet etti.