Afyonkarahisar'da 10 branşta 5 bin sporcu yarışacak

Spor şehri Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan UNİLİG finalleri 8-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Finallere birçok şehirden 10 branşta 5 bin sporcu katılım sağlayacak.

Afyonkarahisar, zaferin 100. yılında dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. UNİLİG çerçevesinde 10 branşta 5 bin sporcunun yarışacağı final müsabakaları 8-17 Mayıs tarihleri arasında Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Müsabakalar Afyonkarahisar Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve bazı kamu kurumlarının iş birliğinde yapılacak.