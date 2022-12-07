İhlas Haber Ajansı

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Afyonkarahisar'da 105 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 adet sigara doldurma makinesi, 105 bin adet doldurulmuş makaron, 170 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.


Afyonkarahisar Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kaçakçılıkla mücadeleye devam ediyor. Bu çerçevede Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1 işyeri ve 1 evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 1 adet sigara doldurma makinası, 105 bin adet doldurulmuş makaron, 170 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli A.A ile L.A. isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

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