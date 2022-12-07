Afyonkarahisar'da 105 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kaçakçılıkla mücadeleye devam ediyor. Bu çerçevede Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1 işyeri ve 1 evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 1 adet sigara doldurma makinası, 105 bin adet doldurulmuş makaron, 170 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli A.A ile L.A. isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.