Afyonkarahisar'da 11 aylık ihracat yüzde 10,4 arttı

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar'ın 11 aylık ihracatının geçen yılın aynı zaman dilimine göre yüzde 10.4 arttığını belirtti. Serteser, ihracata katkı sağlayan işadamı ve sanayicilere teşekkür etti.

Serteser, Afyonkarahisar'ın Kasım ayı ihracat verilerini açıkladı. Başkan Hüsnü Serteser, “İlimizin Kasım ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artmıştır. Geçen yıl Kasım ayında 28 milyon 976 bin Dolar olan ihracatımız, bu yıl Kasım ayında 30 milyon 713 bin Dolar olmuştur. Yılın ilk 11 ayında ihracatımız yüzde 10,4 artış göstermiştir. Geçen yılın 11 ayında 284 milyon 385 bin Dolar olan ihracatımız bu yıl 314 milyon 100 bin Dolar olarak gerçekleşmiştir” dedi.

“Afyonkarahisar'dan 79 ülkeye ihracat”

Afyonkarahisar'dan 2018 yılı Kasım ayı içinde 79 ülkeye ihracat yapıldığını kaydeden Serteser, “Kasım ayında ülkeler sırlamasında birinci olan Irak'a yapılan ihracatta düşüş gerçekleşmiştir. Yüzde 4,5 oranında gerileyen ihracatımızın değeri 8 milyon 329 bin Dolar olmuştur. İkinci sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatımız yüzde 39 yükselerek 6 milyon 501 bin Dolar olmuştur. Kasım ayında Çin Halk Cumhuriyeti'ne yüzde 4,7 oranında gerileyen ihracatımız 4 milyon 404 bin dolar gerçekleşerek en çok ihracat yaptığımız üçüncü ülke olmuştur” dedi.

İhracatta bazı sektörlerde artış, bazı sektörlerde azalış gözlemlendiğine dikkat çeken Serteser, “Kasım ayında çoğunluğu mermer olan maden ürünleri sektörü ihracatında gerileme gözlemlenmiştir. Yüzde 4,4 oranında azalan mermer ihracatı 16 milyon 359 bin Dolar olmuştur. 8 milyon 509 bin Dolar ihracat ile tamamına yakını yumurta olan su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektöründe ise yüzde 1,9 oranında düşüş gerçekleşerek Kasım ayında sektörel sıralamada ikinci sırada yer almıştır. Meyve ve sebze mamulleri sektöründe ise büyük bir artış gerçekleşerek sektörel sıralamada üçüncü sırada yer almıştır. Bu sektörün ihracat değeri 1 milyon 482 bin Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamın artmasında domates ihracatının büyük rolü olmuştur” diye konuştu.