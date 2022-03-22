Afyonkarahisar'da 112 Acil Sağlık ekibine temel modül eğitimi

Afyonkarahisar İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarına yeni atanan personele, Temel Modül Eğitimi verildi.

Eğitime katılan personele olay yeri yönetimi, saha triajı, ileri yaşam desteği eğitimi, travmalı hastaya yaklaşım, solunum acilleri, periarrest ritimler, şoktaki hastaya müdahale konuları teorik olarak anlatılıp ardından hasta başı uygulamalı simülasyon eğitimi verildi. 5 gün süren eğitime 6 eğitimci ve 10 kursiyer katıldı. Eğitim sonunda yapılan sınavda eğitim birincisi,112 Komuta Kontrol Merkezi Hekimi Dr. Furkan Sancak oldu. Sancak' ın ve eğitimde başarılı olan diğer personelin sertifikaları İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Güdücü ile İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mustafa Ali Kurt tarafından verildi.