Afyonkarahisar'da 113 bin 811 öğrenci karne sevinci yaşadı

Afyonkarahisar'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı kapanış töreni Ahmet Ömer Kocaşaban İlkokulu'nda gerçekleştirilirken, kent genelinde 113 bin 811 öğrenci karne almanın sevincini yaşadı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, öğrencilerin gösterileri ile devam etti. Birinci sınıf öğrencilerin halk oyunları gösteri beğeniyle izlendi. Ardından öğrencilere yönelik çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Törende konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da, coşku ve heyecanı bir arada yaşadıklarını söyledi. Yiğitbaşı “Bazı çocuklarımız hayatlarında ilk defa karne alacaklar çok heyecanlılar. Bazı çocuklarımız dördüncü sınıfa ulaşmış onlarda buruk bir heyecan var. Çünkü mezun olacaklar. Hayatta inşallah çok güzel şeyler sizleri bekliyor. Biz her zaman arkalarındayız. Her zaman onların yanındayız. Bütün çocuklarımıza çok seviyoruz. Biz onların sadece akademik başarıları için değil hayatta iyi bir insan olabilmeleri için bu ülkeye de çok iyi birer vatandaş olabilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bununla ilgili il milli eğitim müdürümüzde çok güzel çok yoğun çalışmalar yaptı. En önemli gördüğümüz çalışmalardan bir tanesi kodafyon projemizdi. Bilimle, sanatla ve teknolojiyle çocuklarımızın kendi yeteneklerini kendi becerilerini akademik müfredat dışında geliştirebilecekleri imkanları sunmaya çalıştık. Ben ailelerimize şöyle bir ufak ricada bulunmak istiyorum. Lütfen bizim bu sağlamaya çalıştığımız imkanlardan sonuna kadar faydalanın.” dedi

Konuşmaların ardından Vali Yiğitbaşı öncülüğünde öğrencilere karneleri dağıtıldı.