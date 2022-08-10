Afyonkarahisar'da 14 kerkenez doğaya salındı

Afyonkarahisar'da yavru halde bulunan 14 kerkenez, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) olgunluk süreçlerini tamamladıktan sonra yetkiler tarafından doğaya salındı.

Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından yavruyken bulunan kerkenezler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından AKÜREM'e getirildi. Merkez'de büyütülen 14 kerkenez bir süre beslendikten sonra yetkiler tarafından doğaya salındı. Salıma, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil ve Şube Müdürü Selçuk Öcal ile birlikte AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır katıldı.

AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, yaptığı açıklamada, bu senenin kerkenez yavrusu sayısının bol olduğunu ifade etti. Yaklaşık 14 tane kerkenez yavrusunun öksüz halde bulunarak geldiğini söyleyen Kandır, "Tabi bu yavruların öksüz olmasıyla ilgili bilgilendirmeyi sürekli yapmaktayız ancak, henüz tam anlaşılmadı. Kerkenezler insanların yaşam alanlarına yakın yerlerde yuvalanıyorlar. daha önce yuva yaptıkları alan, şuanda binaların dikildiği, insanların yaşadığı alanlara dönüştü. Onlar da o bölgeleri terk etmedikleri için halen o bölgelerde büyük binaların çatıların aralarına yuvalarına yapmaya devam ediyorlar. Yavrular da uçma zamanı gelince yuvalarından atlıyorlar aşağıya. Uçmak için bir süre yerde gezinecek, annesi ona avlanmayı öğretecek, uçmayı öğretecek, kanatlarının egzersizlerini yapacak. Ama tam bu süreçte insanlar kerkenez yavruları ile karşılaşıyor. Site bahçelerinde çok yaşıyoruz bu durumu. Kerkenez yavrusunu yerde görünce de ürküyorlar, yavruya bir köpek, kedi zarar verebilir diye. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine ulaşıyorlar, onlarla iletişime geçip alıp bize getiriyorlar. Gönül ister ki bu yavruları anneleri büyütsün, anneleri yaşamsal diğer avlanma gibi yetenekleri de sonradan kazanılan bazı davranışlar var, bunları anneleri tarafından alabilsin. Ancak ortam şartları buna izin vermediği için kerkenez yavrularını biz büyüttük. 14 tane kerkenez yavrusu büyüdü doğaya dönemeye hazır hale geldi” dedi.

Konuşmaların ardından kerkenezler doğaya salındı.