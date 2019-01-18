Afyonkarahisar'da 146 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Afyonkarahisar Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katılan Vali Mustafa Tutulmaz, kendisine mektup yazarak talepte bulunan öğrenciyi kırmadı. Vali Tutulmaz, talimat verdi, makam aracıyla 1'inci sınıf öğrencisi Naile Zümara Yıldırım tur attırıldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar'da da karne heyecanı yaşandı. Okul öncesi, ilkokul ve liselerde okuyan öğrenciler 2 hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi. Yarıyıl tatiline girmenin heyecanını yaşayan öğrenciler, bu ara sayesinde 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk yarısının yorgunluklarını atma fırsatı bulacak. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda karne dağıtımı törenine katıldı. Vali Mustafa Tutulmaz'a Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve okul müdürü ve öğretmenler de eşlik etti.

BOL BOL KİTAP OKUYUN

Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler tüm öğrencilere karnelerini tek tek dağıttı. Karne dağıtım sırasında öğrencilere öğütlerde bulunan Tutulmaz, bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulundu. Tutulmaz, kendisine mektup yazan 1'inci sınıf öğrencisi Naile Zümara Yıldırım'ın mektubunu da sesli okudu. Mektupta kendisinden istekte bulunan minik öğrencinin isteklerini Tutulmaz yerine getirdi. Kendisiyle fotoğraf çektirmek ve makam aracıyla gezmek istediğini mektubunda açıkça belirten Yıldırım, iki arkadaşıyla birlikte önce Vali Tutulmaz'a fotoğraf çektirdiler daha sonra makam aracıyla tur attılar.

İLİMİZ LAYIK OLDUĞU YERE GELECEK

Karne dağıtım sırasında açıklamalarda bulunan Vali Tutulmaz, 146 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirterek şöyle devam etti;

“4 aylık uzun ve yorucu bir maratonun sonucunda bugün mutlu bir sona ulaştılar. Öğrencilerimiz şimdi bu 15 günlük sürede hem bir dinlenme yapacaklar hem de büyüklerini ziyaret edecekler. Kütüphaneye gidecekler. Boş zamanlarını değerlendirecekler. Bu tatili ikinci dönemin hazırlığı birinci döneminde yorgunluğunu attığı zaman olarak değerlendirecekler. İlimizde eğitim öğretim yılı iyi bir şekilde geçti. Geçen yılda bunun karşılığını gördük. İnşallah öğrencilerimizin gayretiyle öğretmenlerimizin gayretiyle ilimiz layık olduğu yere gelecek. Yetişmiş insana ihtiyacımız var. Bu da ancak eğitimle oluyor.”

“KIMIZI MUTLU ETTİK”

Kendisinden mektupta talepte bulunan minik öğrencinin isteklerini yerine getirdiğini dile getiren Tutulmaz şöyle devam etti;

“Birinci sınıflardan bir sınıfa karne dağıtmak üzere girdiğimizde şahsıma bir kızımız mektup verdi. Mektupta ‘Televizyondan görüyoruz yakından tanımak istedik. Ayrıca bir fotoğraf çektirir misiniz benimle. Birde arabanızla beni gezdirir misiniz' yazmıştı. Ben de kızımızın o talebini sizlerin şahitliği huzurunda yerine getirdim. Onu mutlu ettik.”