Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Resim Sergisi açıldı

Afyonkarahisar Akçin İlkokulu'nda öğrencilere 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni daha iyi anlatmak ve bilinç oluşturmak için 15 Temmuz'da çekilmiş fotoğraflar ile öğrencilerin yaptığı 15 Temmuz temalı resimlerden oluşan sergi açıldı.

Okulun etkinlik salonunda gerçekleştirilen resim sergisinin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Metin yalçın da katıldı. Açılış kurdelesini kesen Yalçın, “Ülkemizin, vatanımızın bu topraklarımızın korunması ve bunun unutturulmadan öğrencilerimize, yeni nesillerimize aktarılması, bayrağımıza, ezanımıza vatanımıza sahip çıkılmasını çocuklarıma bilinçli bir şekilde aktarmak için bu etkinlik yapıldı. İnşallah 15 Temmuz gibi kara bir günü bir daha yaşamayız. Biz gelecek nesillerle de bu vatana sahip çıkacağız. Hiçbir şekilde bu vatanın ve milletin parçalanmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Kurdele kesiminin ardından Okul Müdürü Hüseyin Dadak, sergi hakkında kısa bir bilgi verdi. Daha sonra Yalçın ve protokol üyeleri sergiyi gezdi, yetkilerden bilgi aldı.