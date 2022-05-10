İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Afyonkarahisar'da 15 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis yaptığı operasyonda 15 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da polis yaptığı operasyonda 15 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmaları çerçevesinde kaçak akaryakıt satışı yaptığını değerlendirdiği bir iş yerine baskın yaptı. Kent merkezinde yapılan operasyonda iş yerinde yapılan aramada 15 bin 150 litre akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili A.A'ya cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.