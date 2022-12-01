Afyonkarahisar'da 16 bin 238 öğrenci ücretsiz yemek yiyor

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla öğrencilere desteklemeye devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın, bu çerçevede yaptığı çalışmalar sonucunda Afyonkarahisar'da ücretsiz yemek yiyen öğrenci sayısı her geçen yıl artarak devam ediyor. Bu yıl il genelinde ücretsiz yemek imkânından faydalanan öğrenci sayımız 16 bin 238 olduğu açıklandı. Taşımalı eğitimden faydalanan ve pansiyonlarda kalan tüm öğrenciler ile bazı okullarda eğitim gören özel eğitim ve okul öncesi öğrencileri ücretsiz yemekten yararlandığı kaydedildi.