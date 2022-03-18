Afyonkarahisar'da 18 Mart programı törenle başladı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı kapsamında Afyonkarahisar'da dualar şehitler için semaya yükselirken, programda Mustafa Kemal Atatürk'ün zaferin kazanılmasında ortaya koyduğu askeri deha ise bir kez daha takdir edildi.

Program kapsamında Afyonkarahisar Hava Şehitliğinde tören düzenlendi. Tören, İstiklal Marşı sonrası çelek sunmanın ardından yapılan saygı atışı ile başladı. Paşa Cami İmam Hatibi Yavuz Selim Yasan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden törende daha sonra günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Üsteğmen Gülsün Kılıç yaptı. Kılıç, bugünün yani 18 Mart'ın şanlı Türk ordusunun Çanakkale'nin geçilemeyeceğini bütün dünyaya gösterdiği gün olduğunu ifade etti. Kılıç, “Şehitlerimizin isimlerini bu anlamlı günde bir kez daha yad ediyoruz. 107 yıl önce Çanakkale'de destansı bir zafer elde edildi. Bu zafer bütün imkansızlıklara karşı kazanıldı. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin kahraman evlatlarının emsalsiz fedakarlığı ile kazanılmıştır. Bu zafer aynı zamanda milli mücadeleye ilham verip, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli bir kilometre karesi olmuştur. Zafer, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri bir deha olarak yaptığı muhakemeler ile öne plana çıkmıştır” dedi.

Protokol şehit aileleri ile mezarlara karanfil bıraktı

Vali Gökmen Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, askeri erkan, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Tören İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın duasının ardından sona ererken, tören bitiminde protokol üyeleri şehit aileleri ile birlikte şehit mezarlarına karanfil bıraktı.