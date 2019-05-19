Afyonkarahisar'da 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Başkanlığı Kocatepe Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar'da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı çeşitli etkinlikler kutladı. Bu kapsamda CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı, Eğitim- İş Sendikası, Atatürk Düşünce Derneği (ADD) ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden kutlama CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın konuşmasıyla devam etti.

"19 Mayıs'ı Atatürk gençlere hediye etmiştir"

Kutlamada konuşan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, 19 Mayıs'ın kurtuluş destanın başlangıcı olan bir tarih olduğunu söyledi. Köksal, şöyle devam etti:

“16 Mayıs 1919'da Bandırma isimli eski gemiyle Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Galata Limanından Samsun'a bir ulusun kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesini başlattığı gündür. Anadolu halkının işgale dur demek için Mustafa Kemal'in önderliğinde başlattığı mücadele kurtuluş destanının başlangıç tarihidir 19 Mayıs. Bugün öylesine bir tarihtir ki, Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs'tan bahsederken ‘Bugün benim doğum günüm' der. İşte Türk ulusunun efsanevi kurtuluşunun başlangıç tarihi olan bu önemli günü Mustafa Kemal Atatürk gençlere hediye etmiştir ve ‘Bütün ümidim gençliktedir' diyerek Cumhuriyeti de onlara emanet etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk gençleri çok sevmiş onlara inanmış, güvenmiş ve bir gün ‘Ulusu sizin gibi beni anlamış gençliğe bırakacağımdan çok memnun ve mesudum' diyerek gençlere verdiği önemi vurgulamıştır.”

Konuşmaların ardından Kocatepe Park'ında toplanan grup, CHP İl Başkanlığı'na kadar yürüdü.