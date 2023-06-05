Afyonkarahisar'da 1929'dan bu yana en çok yağış alınan mayıs ayını yaşadı

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapıla açıklamada geçtiğimiz mayıs ayında kentte metrekareye 204,3 kilogram yağış düştüğü kaydedilirken, 1929 yılından beri en çok yağış alınan Mayıs ayı 2023 yılında gerçekleştiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, meteorolojik verile göre yağışların bu haftada aralıklarla devam edeceği kaydedildi. Açıklamada, “Afyonkarahisar il merkezinde Mayıs-2023 aylık toplam yağışı metrekareye 204,3 mm (kg) olarak gerçekleşmiştir. Afyonkarahisar şehir merkezinde meteorolojik ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1929 yılından beri en çok yağış alınan Mayıs ayı 2023 yılında gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.