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Afyonkarahisar'da 2 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla 2 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve tespitine yönelik olarak kent merkezi ve ilçelerinde çalışmalar sürüyor. Kent merkezinde madeni yağ satışı yapılan bir iş yerine kaçak akaryakıt getirdiği tespit edilen şahsın durdurulan aracında ve madeni yağ satışının yapıldığı yerde kaçak akaryakıt olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda; 2 bin 900 litre kaçak akaryakıt el geçirilirken, bir şahıs hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

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