Afyonkarahisar'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar'da da çeşitli törenlerle coşkuyla kutlandı.

Kutlama kapsamında ilk tören, protokol üyelerinin Kocatepe Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nde öğrencilerin hazırladığı programlarla devam etti.

“23 Nisan önemli bir bayramdır”

Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği kutlama törenin açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın gerçekleştirdi. 23 Nisan'ın çocuklara hediye edilmiş en büyük bayram olduğunu ifade eden Müdür Yalçın, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sizlere hediye edilmiş en büyük ve çok önemli bir bayramdır. Bu bayram yeniliklerin temelleri atılarak geleceğe umutla bakmamıza ilham kaynağı olmuştur. Çocukların tüm ülkenin sigortası olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu nedenle sizler atalarımızın mirasını şekillendirecek yorumlayacak ve ortaya yeni eserler çıkaracaksınız. Her zaman daha iyiye ve güzele adımlar atarak büyüklerimizin de hayata bakış açısını değiştirip dünyaya gücünü göstererek yazılan destanlara yenilerini ekleyen nesiller olacaksınız” dedi.

Öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı

Açılış konuşmalarının ardından tören, özel bir kolejin çocuk korosunun seslendirdiği şarkılarla devam ederken, Asiye Sultan Anaokulunun kılıç kalkan ekibinin gösterisi de büyük alkış aldı. Yavuz Selim İlkokulu ile Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencilerinin gösterileri kutlamalara renk kattı. Törende son gösteri ise TOKİ Fatma Ali Hanım Anaokulu öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Türkiye'de bulunan 7 bölgenin yöresel oyunlarını sergileyen minik öğrenciler, katılımcıları kendilerine hayran bıraktı. Öğrencilerin hünerlerini sergiledikleri sırada aileler de o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı. Tören resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Törene Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Özdemir Şan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Serdar Köken, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, daire müdürleri, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.