Afyonkarahisar'da 23 Nisan kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 103. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar'da da coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci 'nin Kocatepe Atatürk Anıtına çelenk sunumlarıyla başladı. Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Kapalı Spor Salonu' nda çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başlayan törene Vali Vekili Ali Rıza Çalışır, Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103. Yıldönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' nı kutluyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 23 Nisan, Türk Milleti´nin egemenliğinin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin parlak sayfalarından biridir. Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan'ın, sadece millî egemenlik bayramı olarak değil, aynı zamanda çocuk bayramı olarak kutlanmasının özel bir anlamı vardır. Atatürk'ün çocuklara verdiği önemin, inancının ve güveninin en önemli göstergesidir” dedi.

Törende Şehit Şükrü Karadirek Ortaokulu Müzik Korosu'nun seslendirdiği şarkıların ardından Sülümenli Yavuz Selim İlkokulu Halk Oyunları Gösterisi sergilendi. Erenler İlkokulu öğrencisi Kübra Keskin "Hoş Geldin 23 Nisan" isimli şiiri okudu. Yüksel Varlı İlkokulu öğrencileri halk oyunları gösterisinin ardından Ataköy İlkokulu Öğrencisi Melisa Pınar'ın "23 Nisan" isimli şiiri okudu. Akabinde Hacı Lütfiye Koca Şaban Anaokulu öğrencilerimizin Ront Gösterileri izleyenlerin beğenisini kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Vekili Ali Rıza Çalışır ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Program ödüllerin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.