Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Korona virüsten (Covit-19) dolayı Vali Gökmen Çiçek'in tebrikleri kabul etmesi ile kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Vali Çiçek protokol üyeleri başta olmak üzere siyasi parti ev sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin tebriklerini kabul etmesi ile kutlandı. Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında valilik önünde gerçekleştirilen kutlama saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Törende konuşan Vali Çiçek, 29 Ekim'in bir gurur günü olduğunu kaydetti. Cumhuriyet'in Türk milletinin kadim tarihinin en önemli kazanımlarından birisi olduğunu ifade etti. Vali Çiçek, “Devletimizin kuruluş yıldönümü heyecanını ve coşkusunu ülkemizin dört bir tarafından olduğu gibi gönü coğrafyamız ve zafer şehri Afyonkarahisar'da kalbimiz ve ruhumuzda hissediyoruz. Türk milleti olarak şanlı tarihimizin çok önemli dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümünde İstiklal Harbinin kazanılmasından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyoruz. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun en büyük nişanesidir” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek tebrikleri kabul etti.